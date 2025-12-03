Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…

Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…TUTTO mercato WEB
Fabrizio Biasin
Oggi alle 00:00Editoriale
Fabrizio Biasin

Il cast di Carlo Conti per il prossimo Sanremo è come l’editoriale qua sotto: inquietante. Ma prima di giudicare è giusto ascoltare. E vale anche per siffatta articolessa. E, quindi, buona lettura.

Anche se non si può dire/scrivere, Allegri è stato un genio perché ha mandato all’aria l’ennesimo delirio arbitrale. E ovviamente parliamo di Milan-Lazio, del rigore che per fortuna non è diventato rigore e si è trasformato in un fallo che però non era fallo. Il solito casotto. E dicevamo che, sì, Allegri si è dimostrato ancora una volta l’arma in più del Milan perché ha saputo spendere alla grande quel cartellino rosso: è andato dall’arbitro, gli ha fatto intendere che insieme agli amici del var stava combinando un casino, ha incassato l’espulsione ma in contemporanea ha insinuato il dubbio. E il dubbio si è trasformato in decisione strampalata (“fischio un fallo che non c’è”) ma corretta (“non assegno un rigore che non c’è”). Morale: gli arbitri continuano ad avere seri problemi, ma Allegri no: è il motivo (insieme a Rabiot, Modric, Maignan, Leao e tutti gli altri, per carità) per cui è assolutamente normale che il Milan ambisca allo scudetto.

E perché gli arbitri continuano ad avere seri problemi? Ognuno ha la sua interessante teoria. La nostra è persino banale. Non ci dispiace che improvvisamente arbitri e varisti abbiano deciso di togliere certe antiquate barriere e parlino tra loro come si fa dal parrucchiere (beati loro). È giusto così, devono poter discutere e trovare sempre la giusta soluzione. Il problema, però è che questa cosa… non era prevista ed è nata in corso d’opera. E francamente non ci è stata nemmeno comunicata. Può essere credibile una categoria che inizia la stagione con un protocollo regolamentare, lo varia strada facendo e nemmeno lo comunica con chiarezza? Rispondiamo noi: no, non lo è. E, quindi, evviva gli arbitri che parlano con i varisti tutte le volte che vogliono, ma almeno ufficializzate la faccenda, altrimenti la gente non comprende, s’incazza e ne ha tutte le ragioni.

L’Inter è reduce da una settimana che, volendo, potremmo definire grottesca: ha giocato due partite di ottimo livello e le ha perse. Ne ha giocata un’altra non alla sua altezza (merito di un ottimo Pisa) e l’ha vinta. Qualcuno dice “così non si va lontano” e, invece, questa sorta di ritrovato pragmatismo è la migliore notizia per Chivu: perdere giocando male è orrendo, perdere giocando bene è frustrante, vincere giocando bene è il meglio del meglio ma… vincere giocando male è essenziale se si vuole puntare al conquibus.

E ovviamente è stata anche la settimana delle rotture di balle nei confronti di Lautaro Martinez che “non è mai abbastanza”: è forte ma non come i giganti, incide ma dovrebbe incidere di più, segna ma solo con le squadre piccine e tutta un’altra serie di – consentitecelo – cazzate che da par nostro svisceriamo velocemente. Lautaro Martinez è una benedizione per l’Inter e in qualche modo anche per il campionato. La nostra serie A per i mille motivi che bene conoscete non è più approdo favorito dei grandi giocatori, quelli scappano o arrivano a 40 anni (vedi Modric o Vardy), Lautaro al contrario resta perché è abbastanza intelligente per comprendere una legge non scritta: “Se stai bene in un posto, restaci”. Rompergli le balle per qualche partita sbagliata invece è stucchevole: 250 presenze e il podio in avvicinamento tra i maggiori bomber di sempre tra i nerazzurri dovrebbero essere sufficienti per zittire i brontoloni che, invece, torneranno noiosamente a ululare al prossimo chiaro di luna. Contenti loro…

E siamo alla consueta ammenda. Faccio ammenda. Pensavo che l’ormai celebre “fuga di Conte” fosse il preambolo di uno schianto e, invece, il tecnico campione d’Italia è riuscito in una cosa affatto semplice: riprendere le redini della sua squadra… allentando le briglie. Una specie di ossimoro che insieme a un indovinato cambio tattico ha portato a un’inversione di marcia visibilissima. Non è la prima volta che in presenza di un problema legato alle assenze Conte riesce a tirar fuori il coniglio dal cilindro. E se ci riesce sempre… significa solo che è bravo assai (per intenderci, questa volta ha pescato il coniglio-Neres, attualmente parecchio in palla).

La Fiorentina è chiaramente in una situazione di crisi psicologica che va affrontata più con la carota che con il bastone. Per questo l’immagine di Dzeko che abbraccia il megafono e parla ai tifosi è più che significativa e racconta la grandezza dell’uomo prima ancora che del giocatore. Solo la compattezza – società- giocatori-tifosi - può portare a una svolta, l’ambiente sembra averlo capito e, se così sarà, avrà dimostrato grande e fondamentale lucidità.

E infine Vardy, che è fortissimo, sia chiaro. Ma il fatto che un 38enne per restare al suo livello scelga di venire in Serie A… certifica tristemente il livello della serie A.

E con questa botta di ottimismo auguro a lor signori una splendida Immacolata.

Articoli correlati
Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del... Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto... Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore... Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Altre notizie Editoriale
Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza).... Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico... I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa,... L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista... Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e... Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare... Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe... Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del... Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Volpe a Latina. A Pontedera esonerato Menichini
2 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
3 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
4 Napoli su Frattesi ma l'Inter alza il muro: a gennaio il centrocampista non si muove
5 3 dicembre 2017, il Benevento si regala il primo punto in A. Con gol del portiere
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarri torna su Milan-Lazio: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta alle panchine"
Immagine top news n.1 Palladino: "Lookman un professionista, si sta sacrificando per l'Atalanta. Vogliamo la stessa cosa"
Immagine top news n.2 Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Immagine top news n.3 Milan-Lazio, Rocchi precisa: "Non era rigore ma non è mai fallo alla difesa"
Immagine top news n.4 Vardy show con la Cremonese: "Serenità e zero lamenti. Vittoria col Bologna uno step in più"
Immagine top news n.5 Classifiche a confronto: fattore Allegri: +9 Milan! Male la Lazio, peggio la Fiorentina
Immagine top news n.6 Stato di forma: c'è l'Inter in vetta, poi tre squadre. Momento difficile per il Toro
Immagine top news n.7 E se Vlahovic si operasse? Decide entro giovedì, come cambiano i tempi di recupero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.2 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.3 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.4 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Kean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Baiano: "Fiorentina, ecco cosa mi preoccupa di più di questa situazione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Una poltrona per quattro in Serie A: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cassano: "Lautaro il miglior attaccante della Serie A, chi lo critica è un incompetente"
Immagine news Serie A n.2 Dzeko e il colloquio con i tifosi della Fiorentina, Ferrari: "Domenica è nato qualcosa di importante"
Immagine news Serie A n.3 Napoli su Frattesi ma l'Inter alza il muro: a gennaio il centrocampista non si muove
Immagine news Serie A n.4 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
Immagine news Serie A n.5 Genoa, oltre 600 tifosi a Bergamo. Attesi alla New Balance Arena anche i vertici del club
Immagine news Serie A n.6 Napoli, torna di moda Pellegrini per gennaio: la Roma può lasciarlo partire per una cifra bassa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, presentata la quarta maglia. Realizzata in collaborazione con Drake Ramberg
Immagine news Serie B n.2 Monza, possibile scambio col Sassuolo: Caprari in Emilia e Pierini in Lombardia
Immagine news Serie B n.3 Settimana da sogno per Faedo del Padova: primo gol in Serie B e Laurea Magistrale
Immagine news Serie B n.4 Verso l'Olimpiade di Milano e Cortina: Pippo Inzaghi sarà uno dei tedofori a Palermo
Immagine news Serie B n.5 Federclubs all'attacco: "Proprietà scarsa, incapace e distante anni luce dalla Samp"
Immagine news Serie B n.6 Corsi: "Dionisi si adatta molto bene a questo Empoli. Brunori? In attacco siamo completi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Volpe a Latina. A Pontedera esonerato Menichini
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Zamuner: "Non pensavo che saremmo stati così bravi. Parole Cavion siano un motto"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera a un passo dal cambio di proprietà. E viene esonerato il tecnico Menichini
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, firmato il preliminare di cessione del club: il closing nelle prossime settimane
Immagine news Serie C n.5 Ternana, volto nuovo in allenamento: il terzino Sy sarà valutato da Liverani
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Coppitelli: "Anno di rifondazione, ma non sono sorpreso dall'avvio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Venezia, nerazzurri favoriti ma serve massima attenzione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Cagliari, Conte vuole riscattare il flop dello scorso anno
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.2 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo raggiunto per l'Italia U19: vince il Round 1 di qualificazione all'Europeo
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna-Germania, le formazioni ufficiali: Esther e Anyomi guidano gli attacchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…