Bologna-Benevento 1-0. Un lampo di Sansone decide il match nella prima frazione

vedi letture

Bologna-Benevento 1-0

Marcatori: 1’ Sansone

Amici contro al Dall’Ara per Bologna-Benevento. La sfida tra felsieni e sanniti vedrà il confronto tra Sinisa Mihajlovic e Filippo Inzaghi, ex tecnico per un breve periodo dei rossoblu. In palio punti pensanti per la parte destra della classifica, con l’obiettivo per entrambe di allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione. Per quanto riguarda le formazioni Dominguez prende il posto dello squalificato Svanberg, con la conferma degli altri dieci giocatori che hanno surclassato il Parma nel derby dello scorso weekend. Per i campani, invece, assenti Improta e Ionita a centrocampo che vengono sostituiti da Viola e Hetemaj.

Sansone flash - La gara inizia e il Bologna trova subito il gol dopo appena 58”. Ad andare in gol è Sansone che mette in porta dopo una grande azione personale in area di Barrow che difende il pallone, elude l’intervento di Glik e mette nel mezzo per il compagno che insacca. Una rete quella dell’ex Villarreal che cambia subito l’inerzia della partita con i rossoblu che sulle ali dell’entusiasmo prendono possesso della palla e della metà campo avversaria.

Al 14’ il primo squillo del Benevento con Viola che sfrutta una ripartenza con il Bologna sbilanciato per andare a calciare. Bene la deviazione di Skorupski. Sessanta secondi dopo palo dei campani con Caprari che si accentra e calcia colpendo il legno alla destra del portiere polacco.

La parte centrale del primo tempo poi è trascorsa con un gioco spezzettato, con molti errori in fase d’impostazione dovuti anche al campo pesante e alla neve che ha iniziato a cadere sul Dall’Ara.

Al 40’ Bologna vicino al raddoppio: splendido cross di Barrow per Sansone, colpo di testa fuori ma altra marcatura persa da Depaoli. Poteva fare molto meglio l'ex attaccante del Sassuolo che, forse, non si era accorto di essere totalmente solo.

Ancora due minuti ed è Tomiyasu a tentare la via del gol con un tiro di potenza dai 25 metri che finisce alto sopra la porta difesa da Montipò. Su questa occasione dopo un minuto di recupero il primo tempo si chiude col Bologna in vantaggio per 1-0.