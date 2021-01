Bologna, Dominguez: "Serve attenzione ai dettagli, con la Juve non siamo riusciti a concretizzare"

Nel corso del pre-partita di Bologna-Milan, il centrocampista rossoblù Nico Dominguez ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo stare attenti ai dettagli, che fanno la differenza, come nell'ultima partita con la Juve nella quale non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. Nei momenti della partita in cui siamo superiori dobbiamo segnare, e poi difendere bene. Siamo sempre arrabbiati, perché tutti vogliamo vincere, ma dobbiamo guardare ciò che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto meno bene, migliorare in quello e andare avanti".