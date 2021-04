Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: Miha sceglie Ravaglia, Conte con Ranocchia dal 1'

L’Inter va in campo per chiudere la giornata e soprattutto il discorso scudetto. Complice il pareggio del Milan, con una vittoria al Dall’Ara i nerazzurri volerebbero a +8 sui rivali con una partita in meno, mettendo una definitiva ipoteca sul tricolore. Di fronte, il Bologna che punta la terza vittoria consecutiva e soprattutto vincendo metterebbe a sua volta in ghiaccio la salvezza, visti i tanti stop alle spalle. Calcio d’inizio alle 20,45.

Sinisa Mihajlovic deve fare a meno di Skorupski e sceglie Ravaglia tra i pali. Diverse le assenze anche in altri reparti: in attacco Barrow fa la prima punta, Skov Olsen preferito a Orsolini.

Antonio Conte ritrova De Vrij ma l’olandese va in panchina: Ranocchia titolare, è la quinta volta in questo campionato. Eriksen vince il ballottaggio con Gagliardini a centrocampo, Young quello con Perisic a sinistra. La LuLa lì davanti.

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Inter.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.