Bologna, Svanberg a un bivio. Un altro anno sotto le due torri o il salto in una big?

Restare per crescere ancora o spiccare il volo al termine di questa stagione? Questo è il dilemma che a fine stagione dovrà sciogliere il mediano del Bologna Mattias Svanberg. Lo svedese in questi tre anni in rossoblù è cresciuto in tutti i fondamentali e se la fase di interdizione resta il suo punto di forza nell'ultimo anno il classe '99 ha fatto passi da gigante anche in fase di costruzione e finalizzazione. Prova ne sono i tre gol, ma altrettanti gli sono stati annullati, e i due assist messi a segno finora. Certo ancora c'è qualcosa da limare, alcuni cali di tensione e concentrazione – come contro la Sampdoria o il Crotone – sono costati cari alla squadra di Mihajlovic e hanno macchiato la stagione finora positiva di Svanberg e forse proprio per questo un altro anno sotto le due torri potrebbe fare al suo caso visto che in una big certi errori sono meno perdonabili e rischiano di farti finire ai margini molto presto. Con Mihajlovic, sempre che il serbo non cambi aria in estate, invece Svanberg potrebbe completare il percorso di crescita con un tecnico che crede in lui, lo difende e lo striglia a seconda dei casi e in questi tre anni lo ha trasformato da una promessa ancora acerba a un giocatore quasi pronto per il grande salto.

Per la decisione sarà fondamentale anche capite le intenzioni del Bologna che certamente dovrà cedere uno dei suoi talenti – oltre lo svedese gli altri sono Orsolini, Tomiyasu e Barrow – per finanziare la campagna di rafforzamento con diversi veterani che sono in procinto di salutare o andranno comunque sostituiti. Necessità di cedere che però non vuol dire svendere perché il Bologna ha una società solida alle spalle che in questi anni ha sempre ripianato le perdite. Per questo chi vorrà Svanberg dovrà presentarsi al Bologna con almeno una ventina di milioni di euro pronti da essere versati nelle casse emiliane. Cifra che potrebbe anche salire se in quest'ultima parte di campionato il classe '99 dimostrerà di aver imparato dagli errori e non avrà ulteriori passaggi a vuoto.