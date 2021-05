Borriello: "Juve-Milan, deciderà l'esperienza. Il futuro di Pirlo? Fossi in lui vorrei chiarezza"

Il doppio ex Marco Borriello è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport a due giorni dallo scontro diretto per la Champions tra Juventus e Milan: "Sono entrambe in difficoltà, l'esperienza farà la differenza. La Juve sulla carta è superiore e mancare la qualificazione alla Champions sarebbe un fallimento. Il Milan mi ha sorpreso in positivo, restare fuori sarebbe una beffa".

Sul caso Donnarumma: "Maldini ha dato un bel segnale. Lui ha il diritto di fare quello che vuole, è giovane e se scappa una risata non ci vedo nulla di male, anche perché in campo fa il suo dovere. Da romantico spero posa diventare una bandiera, anche se ce ne sono sempre meno ed è dura dire di no a chi ti offre il doppio dei soldi".

Il futuro di Pirlo: "Quando ti chiama la Juve è difficile dire di no, ma forse doveva avere la lungimiranza di fare un passo indietro per poi farne due avanti. Adesso avrà bisogno del supporto della società e fossi in lui chiederei chiarezza. All'inizio lo hanno appoggiato, ora mi sembra ci sia qualche scricchiolio".

I giocatori decisivi: "Escludendo Ibra e CR7, dico Kessié e Chiesa".