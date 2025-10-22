Lautaro ed Esposito illuminano l'Inter in Belgio. E Chivu conferma: "Serviva fiducia"

L'Inter vince 4-0 in casa del Saint-Gilloise, dominando in lungo e in largo un match iniziato malissimo e che, senza il salvataggio sulla linea di Lautaro e l'intervento di Sommer su David, poteva complicarsi tantissimo. Il migliore in campo è indubbiamente Lautaro Martinez, che insieme a Esposito ha gestito nella maniera migliore il pallone ed è stato determinante. Entrambi hanno fallito dei gol, ma pesano molto di più quelli realizzati. Spiccano pure le prestazioni di Dumfries e Calhanoglu, mentre ha steccato stranamente De Vrij.

Nel post-partita, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha spiegato come i nerazzurri si sono risollevati dopo le difficoltà iniziali: "Questa squadra doveva ritrovare la fiducia, doveva mettersi alle spalle le delusioni del finale della scorsa stagione. Purtroppo il calcio è bastardo, ti regala anche cose negative e te le porti dietro e l'amarezza ti fa brutti scherzi. Avevano bisogno di essere compresi, perché sono bravi e hanno ancora dentro il fuoco". Il gol di Esposito e l'assist di Bonny sono la dimostrazione dell'ottima gestione dei giovani: "Quelli bravi e forti devono giocare, se li aspettiamo troppo non saranno mai pronti. Bisogna buttarli dentro per vedere di che pasta sono fatti, se hanno spirito di sacrificio bisogna credere in loro e dargli fiducia".

"Chivu parla molto con i giocatori, è un allenatore forte". A confermare quanto sia stato importante il tecnico rumeno ci ha pensato Denzel Dumfries, che ha spiegato quanto lavoro c'è dietro a una squadra che ha raccolto 7 vittorie di fila: "Anche all'inizio della stagione abbiamo giocato bene, ma siamo stati poco fortunati contro Juventus e Udinese. Siamo ripartiti molto bene, questa è la strada giusta".