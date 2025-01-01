Juve in crisi, Tudor se la prende con il calendario: “Con altre sfide saremmo primi”

Con i se e con i ma non si va lontani, però la Juventus sarebbe prima in classifica. È il sunto del pensiero di Igor Tudor: in discussione dopo la sconfitta dei bianconeri in casa del Como, se l’è presa con i troppi incroci con le big. Un fiume in piena, alla vigilia del confronto in Champions League con il Real Madrid: “Le partite sono quelle che sono, io non so se lo faccia un calendario ma questo calendario è una pazzia Io sto vedendo tre partite di Champions con Borussia, Villarreal e Real. Poi in campionato Inter, Atalanta e Milan”. E poi ancora: “Senza gli errori di Verona e con un altro sorteggio saremmo stati primi. Togliete il Milan e mettete la Cremonese e ora saremmo stati primi. È così e non ci sono scuse”.

Al suo fianco, protagonista Khepren Thuram, che ha assicurato: “Abbiamo parlato in squadra e abbiamo fatto un breve incontro, perché pensavamo fosse importante parlare di quello che sta succedendo. Abbiamo un ottimo allenatore che crede in noi e vogliamo fare meglio".

Sul fronte opposto, il Real di Xabi Alonso: "La Juve è un grande squadra - ha detto l’ex centrocampista in conferenza stampa. Questa partita è un classico del calcio europeo. La Juventus fa parte delle squadre che hanno reso grande il calcio europeo. La nostra squadra vuole la terza vittoria in Champions e abbiamo bisogno del supporto della nostra gente. Noi vogliamo che la gente si diverta e daremo tutto per loro".