Cambiasso sul Real: "Se è in serata Asensio fa ciò che vuole. Assenza di Ramos determinante"

vedi letture

Esteban Cambiasso, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Real Madrid in vista della sfida contro l'Atalanta: "Vinicius è più forte di Mariano nell'uno contro uno. Poi c'è Asensio, che quando è in serata può fare quello che vuole. Non è molto continuo e l'Atalanta deve sperare di non trovarlo al top. L'assenza di Sergio Ramos è importante, dà sicurezza a tutti gli altri. Senza il capitano la difesa del Real Madrid è buona, niente di più".