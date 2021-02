Capello: "Juve, questa sera non puoi permetterti la stessa disattenzione vista col Napoli"

Dagli studi di SKY, Fabio Capello commenta il momento della Juventus che oggi scende in campo in Champions contro il Porto dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato: "Quella è stata una battuta d'arresto, in Champions non puoi permetterti la stessa disattenzione. Nel secondo tempo ho visto una buona gara della Juve, questa sera sarà difficile. Il Porto difende bene e concede poco. Sarà importante il centrocampo".