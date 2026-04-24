Cassano e suo figlio Lionel incontrano Messi: le immagini dal centro sportivo dell'Inter Miami
TUTTO mercato WEB
Incontro speciale per Antonio Cassano e la sua famiglia. Assieme ai suoi due figli, Christopher (nato nel 2011) e Lionel (nato nel 2013), avuti con la moglie Carolina Marcialis, l'ex attaccante ha infatti fatto visita al centro sportivo dell'Inter Miami per incontrare il suo idolo: Lionel Messi. Abbracci, sorrisi e foto di rito per i tre Cassano, assieme alla Pulga argentina.
Di seguito le immagini dell'incontro.
Los Hijos del Bambino Antonio Cassano🇮🇹conociendo al MEJOR de TODOS !!— KING MESSI 10 (@messi10_rey) April 24, 2026
Cassano🇮🇹🗣️: La felicidad tiene estas caras😀 pic.twitter.com/ib9mgjJEAK
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Primo piano
L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile