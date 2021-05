Cassano non cambia idea: "Il gioco dell'Inter non mi piace per nulla, mi annoia vederla giocare"

"Lo Scudetto dell'Inter è meritato, ma per me l'Inter non gioca affatto bene". Antonio Cassano non cambia idea, neanche dopo la vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri, e alla Bobo Tv su Twitch esprime tutte le sue perplessità per il tipo di gioco di Conte: "Non mi piace l'Inter, non mi trasmette niente quando gioca. Continuo a pensarlo anche adesso che ha vinto lo Scudetto, i nerazzurri non fanno pressing e difendono negli ultimi 30 metri. Mi annoia vederli giocare".