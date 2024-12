Castellanos implacabile, punito un Lecce combattivo: Lazio avanti 0-1 all'intervallo

vedi letture

Partita decisamente vivace quella in programma questa sera al Via del Mare, tra il Lecce di Marco Giampaolo e la Lazio di Marco Baroni. Due squadre vogliose di giocarsela a viso aperto, dando vita ad un match che vede avanti gli ospiti ma con ancora molto da dire.

Seguendo la filosofia "squadra che vince non si cambia", Giampaolo ripropone lo stesso undici che ha iniziato la sfida vinta con il Monza nell'ultimo turno di campionato. Baroni ritrova Castellanos, di ritorno dalla squalifica, e lo schiera come riferimento avanzato sorretto da un trio con Isaksen, Dia e Zaccagni.

Fin dai primi minuti, sono chiare due cose: la Lazio ha archiviato il pesante 0-6 subito lunedì contro l'Inter e il Lecce venderà cara la pelle fino alla fine. Giallorossi infatti bravi a stoppare le iniziative laziali, ma anche a proporsi in avanti con buone manovre e tanti uomini. L'occasione migliore per i padroni di casa capita al quarto d'ora, con un tiro dal limite di Morente parato da Provedel. Risponde la Lazio in modo sempre più pressante con il passare dei minuti, sfiorando il vantaggio alla mezzora con Isaksen su perfetta assistenza di Castellanos (che poi va anche vicino al gol al 43').

Gli sforzi della squadra di Baroni vengono premiati quasi sul gong del primo tempo: Rovella imbuca in area per Castellanos, che calcia trovando la respinta di Falcone. Il Taty ci riprova e stavolta Guilbert salva sulla linea toccando il pallone con il braccio. Rigore per la Lazio e rosso al terzino leccese: dal dischetto l'attaccante, che risulta implacabile e regala il vantaggio ai suoi all'intervallo.

Segui qui il live di TMW di Lecce-Lazio