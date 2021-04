Ceferin: "La Superlega non è mai esistita. A chi era preoccupato ho detto: 'datemi 24 ore'"

vedi letture

Ospite del media sloveno 24ur, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, è tornato a parlare del progetto Superlega: “Secondo me, non c'è mai stata una Super League. Era un tentativo di stabilire una fantomatica lega dei ricchi che non seguisse alcun sistema, che non avrebbe tenuto conto della piramide del calcio in Europa, tradizione, cultura. Ai delegati del Congresso che sono venuti il ​​giorno prima ed erano preoccupati per quello che sarebbe successo al calcio, ha detto: datemi 24 ore e passerà tutto”.