Cesari: "Il gol del Napoli nasce da una rimessa a favore del Milan. Ma l'assistente..."

Negli studi di Mediaset, Graziano Cesari, ex arbitro, analizza il gol del Napoli arrivato su calcio d'angolo, guadagnato dopo una rimessa laterale concessa al Napoli ma che in realtà sarebbe spettata al Milan: “Il gol del Napoli nasce da un angolo arrivato dopo una rimessa laterale a favore del Milan data al Napoli. Lozano tocca con il piede destro anticipando Ballo Touré e l’assistente probabilmente non vede il pallone perché sta saltando. E' un errore sfortunato, se non fosse arrivato il gol non saremmo qui a parlare di una rimessa laterale”.