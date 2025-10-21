Champions League, scorpacciata di gol del PSG. Guardiola ok, Ahi Mourinho a Newcastle

Una sagra del gol questa prima serata di Champions League, valida il terzo turno di League Phase. Il PSG demolisce completamente il Leverkusen alla BayArena: 7-2 il risultato finale (in 10 contro 10 per un'espulsione a testa), in gol anche Kvaratskhelia e Dembélé, tornato dopo l'infortunio, oltre alla doppietta di Doué. Notte fonda a Londra per l'Atletico Madrid e il 'Cholo' Simeone, che perde malamente e 4-0 contro l'Arsenal: straripante il scendo tempo dei Gunners, in gol con Gabriel, Martinelli e il Cannibale Gyokeres (doppietta personale) a scacciar via le critiche.

Il Manchester City fa il suo e indirizza sui binari vincenti la trasferta alla Ceramica contro il Villarreal nei primi 45 minuti, nel segno di Haaland e Bernardo Silva: così Guardiola scala posizioni importanti in classifica. Ennesimo ko europeo per Mourinho e il Benfica, giù 0-3 a Newcastle, mentre Eddie Howe festeggia al St. James' Park. Poker per il Borussia Dortmund a Copenaghen: 4-2 che trova in rete Fabio Silva, mentre Jobe Bellingham (partito titolare) sforna l'assist per il primo vantaggio.

Serata stortissima per il Napoli, che si fa male a Eindhoven ed torna a casa con sei gol incassati dal PSV e una sconfitta pesantissima a livello psicologico nel cammino europeo di Antonio Conte & C. L'Inter, al contrario, non si ferma più e travolge l'Union SG 4-0, rimanendo nei piani alti della classifica unica e allungando anche per differenza reti.

I risultati delle 21

Arsenal - Atletico Madrid 4-0

57’ Gabriel (A), 64’ Martinelli (A), 67’ Gyokeres (A), 70’ Gyokeres (A)

Copenaghen - Borussia Dortmund 2-4

20' Nmecha (B), 33' autogol Anton (C), 61’ rigore Bensebaini (B), 76’ Nmecha (B), 87’ Fabio Silva (B), 90' Dadason (C)

Bayer Leverkusen - PSG 2-7

7' Pacho (P), 38' Aleix Garcia (B), 41' Doué (P), 44' Kvaratskhelia (P), 40'+3 Doué (P), 50’ Nuno Mendes (P), 54’ Aleix Garcia (B), 66’ Dembelé (P), 90' Vitinha (P)

Newcastle - Benfica 3-0

32' Gordon (N), 71’ Barnes (N), 83’ Barnes (N)

PSV - Napoli 6-2

31' McTominay (N), 35' autogol Buongiorno (P), 39' Saibari (P), 54’ Man (P), 80’ Man (P), 86’ McTominay (N), 87’ Pepi (P), 89' Driouech (P)

Royale Union SG - Inter 0-4

41' Dumfries (I), 45' Lautaro (I), 53’ rigore Calhanoglu (I), 76’ Pio Esposito (I)

Villarreal - Manchester City 0-2

17' Haaland (M), 40' B.Silva (M)