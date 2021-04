Chelsea per l'ottava volta in semifinale di Champions. Nessun'altra inglese come i Blues

Il Chelsea per l'ottava volta nella sua storia ha raggiunto la semifinale di Champions League. Nessun'altra squadra inglese nella storia della competizione ha saputo far meglio dei londinesi che però hanno alzato solo una volta il trofeo al cielo.

8 - @ChelseaFC have reached the UEFA Champions League semi-finals for the eighth time, more than any other English side in the competition’s history. Accustomed. pic.twitter.com/kjpVJE8JmJ

— OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2021