Chiellini: "Io e Barzagli difensori 'normali'. Non avevamo le qualità di Sergio Ramos e Van Dijk"

vedi letture

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, nella sua intervista a So Foot, ha parlato anche di come lui e Barzagli abbiano dovuto lottare più di altri per diventare grandi difensori: "Per vincere i duelli devi sempre pensare al peggio, questo è il prezzo riservato ai giocatori 'normali' come me e Barzagli. Andrea è stato un grandissimo difensore ma non abbiamo le qualità da fuoriclasse di Sergio Ramos o Van Dijk".