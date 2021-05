Con Allegri può iniziare la seconda parte della carriera di Bernardeschi. Alla Juventus

Massimiliano Allegri torna alla Juventus e tra le questioni che dovrà risolvere c'è sicuramente anche quella relativa a Federico Bernardeschi. Il talento di Carrara, che dopo l'addio del livornese non è mai riuscito a imporsi e a trovare una sua dimensione chiara e definita, potrebbe vedere il suo percorso di carriera fare un'inversione a A. Arrivato nel 2017 con un contratto quinquennale, dunque sempre in scadenza nell'estate del 2022, con Allegri Berna ha cambiato ruolo ed è diventato fludificante. Una virtù, quella d'essere jolly, che è stata la croce della carriera recente dell'ex viola, diventato più ibrido che poliedrico. Adesso è in Nazionale, sperando in un posto all'Europeo. E alla Juventus.