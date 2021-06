Conte torna a Milano: "Gli interisti per strada mi ringraziano. Per me vale quanto uno scudetto"

Antonio Conte è tornato a Milano. Una tappa veloce - complice la seconda vaccinazione fatta ieri mattina - dopo una prima porzione di vacanze a Ibiza. Ma come è stato sbarcare a Milano non più da allenatore dell'Inter? La risposta arriva tramite l'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Una sensazione particolare, non posso negarlo. Fino a pochi giorni fa stavamo festeggiando lo scudetto. Ma il velo di tristezza e di malinconia è stato immediatamente sostituito dalla enorme soddisfazione di incontrare tanti tifosi che per strada mi dimostrano affetto, stima e gratitudine: il loro dispiacere e quel “grazie mister” che mi viene continuamente rivolto, vale per me quanto uno scudetto. È la consapevolezza della gente di cosa è stato fatto, di quanto impegno e dedizione ho messo in questi anni, dell’enorme lavoro svolto insieme per riportare club, squadra e tifosi dove meritavano di stare. Ho dato davvero tutto, la gente lo sa...".