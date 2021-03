Continuano i rumors in Argentina: Santos Borré fra Gremio e Lazio

In Argentina continuano a rincorrersi i rumors relativi all'interesse della Lazio per l'attaccante del River Plate Santos Borré. Il colombiano ha un'offerta dal Gremio (1,6 milioni a stagione per quattro anni con opzione per il quinto) ma ESPN assicura che è in arrivo un'offerta da parte della Lazio. Un pressing forte, quello biancoceleste, tanto forte da costringere i media argentini a smentire l'imminente accordo fra la punta e il Gremio.