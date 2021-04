Cosa succede adesso con la Champions? C'è l'ipotesi di anticipare la riforma del 2024

Cosa succederà adesso alla Champions League? Il punto prova a farlo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La nuova Champions League disegnata da Marchetti, direttore dei tornei Uefa, partirà nel 2024 ma la sensazione è che dopo questo terremoto Superlega, il lasso di tempo sia troppo lungo. Contratti firmati con sponsor e broadcaster complicano lo spostamento non è impossibile. In mezzo c'è il Mondiale del dicembre 2022, sicché la questione non è semplice ma le parti proveranno probabilmente ad anticipare il cambiamento della Champions.