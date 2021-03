CR7 e compagni criticati in patria dopo l'1-0 all'Azerbaigian, il ct del Portogallo: "Conta vincere"

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha commentato così in conferenza il successo poco convincente dal punto di vista del gioco (e del risultato) contro l'Azerbaigian, con conseguenti critiche da parte della stampa portoghese: "Nel primo tempo abbiamo sempre controllato il gioco. Avremmo potuto costruire un po' meglio, è vero, ma abbiamo comunque creato diverse situazioni per segnare. Non so se l'Azerbaigian abbia mai passato il centrocampo nei primi 45 minuti... Alla fine abbiamo vinto con un autogol e, anche se avremmo meritato di più, vincere era la cosa più importante. Ora ragioniamo sulla nostra partita, tra pregi e difetti, e pensiamo alla prossima con la Serbia", le sue parole su Cristiano Ronaldo e compagni dopo l'1-0.