Crotone, Cosmi anche in Serie B? Il tecnico: "Sinceramente, non so da cosa dipenderà..."

Crede che la sua riconferma possa passare anche da queste ultime gare? E' la prima domanda posta quest'oggi in conferenza stampa a Serse Cosmi, allenatore del Crotone che alla vigilia della sfida contro l'Inter - gara valida per la 34esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Sicuramente la vittoria di Parma ha ridato un pizzico di serenità. Le sconfitte che avevamo subito quasi tutte avevano il sapore della beffa, e quindi l'incubo era quello di buttar via un'altra partita come era accaduto in altre occasioni. C'eravamo quasi riusciti... Poi per merito siamo riusciti a vincere una partita che ci ha dato serenità per preparare una gara impossibile. Per quello che riguarda il mio futuro io nel calcio non credo a nulla, numericamente. Io cerco di dare il massimo per concludere il campionato e basta, devo fare in modo che la squadra sia sul pezzo. Poi il mio futuro non lo so da cosa dipenderà, lo dico sinceramente..."

A breve la conferenza stampa integrale di Serse Cosmi.