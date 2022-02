D'Ambrosio, parole da leader: "Chi non soffre non vince. Oggi sono due punti persi"

Danilo D'Ambrosio, difensore di casa Inter, parla dopo lo 0-0 di Genova contro il Genoa. "Per noi oggi sono due punti persi, puntiamo sempre alla vittoria: eravamo venuti qui per vincere. Sono due punti persi. Non credo alla sfortuna, quando hai tante occasioni una la devi buttar dentro ma è un gioco di squadra, le occasioni le abbiamo tutti. Dobbiamo essere più cattivi e cinici a prescindere dal gol".

Come state, siete stanchi come dice Dzeko?

"Veniamo da un mese dove giochiamo ogni tre giorni e affronteremo un altro mese così. Per chi gioca nelle grandi devi essere abituato".

Per vincere i campionati devi saper soffrire, dice Marotta

"Chi non soffre non vince. Chi è disposto a soffrire per se stesso e per la squadra, otterrà risultati".