D'Aversa sgomento: "Inspiegabile concedere quei gol. Cagliari meglio di noi nel vincerla"

vedi letture

"Inspiegabile che a due minuti dalla fine concediamo due gol. Commettiamo ancora errori di inesperienza e abbiamo perso la partita. Subiamo questi black-out che compromettono la partita. Una squadra che si gioca la vita non può non capitalizzare queste occasioni, in tre minuti abbiamo concesso quattro cross con cinque difensori, il Cagliari è stato meglio di noi nel portare a casa la gara". Così, in maniera amara, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma commenta la sconfitta pirotecnica del Parma ai microfoni di Dazn nel post gara.

A BREVE LE PAROLE DEL TECNICO DEL PARMA