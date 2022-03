Da Anfield al Grande Torino, le due facce di Alexis Sanchez. Il futuro all'Inter resta in bilico

Dopo il rosso di Anfield che di fatto spense le speranze di rimonta dell'Inter, nella giornata di ieri i nerazzurri hanno potuto nuovamente godere della versione positiva di Alexis Sanchez. Come successo in Supercoppa contro la Juventus, il Nino ha risolto, almeno in parte, una partita decisamente complicata per i suoi e chissà che proprio quel gol allo scadere non possa smuovere in qualche modo le valutazioni sul suo futuro. Non è un mistero, infatti, che la dirigenza interista stia da tempo valutando pro e contro di un suo eventuale addio a fine stagione: il suo stipendio pesa molto, 7 milioni netti all'anno, e il contratto parla di una scadenza al 2023. In attacco però l'Inter si rifarà almeno parzialmente il look in estate, col possibile arrivo di Scamacca in primis. E qualcuno dovrà fare spazio alla punta del Sassuolo. Il cileno insomma è uno degli indiziati, anche se l'Inter non ha ancora preso una decisione definitiva in tal senso, scrive la Gazzetta dello Sport.