Hellas Verona, il difensore Samuel Nwachukwu si trasferisce in prestito al Livorno
Hellas Verona FC comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto - in prestito a Unione Sportiva Livorno 1915 - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Samuel Nwachukwu, fino al 30 giugno 2026.
"Hellas Verona FC saluta Samuel e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale", si legge nella nota del club scaligero.
I numeri stagionali di Nwachukwu nel 2024-25
Il classe 2005 nell'ultima stagione disputata con la Primavera gialloblù ha collezionato 28 presenze e 2 gol.
