Dall'Inghilterra, Gray non rinnova col Leicester: anche la Roma interessata

Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun in Inghilterra, ci sarebbe anche la Roma tra i tanti club interessati a provare ad acquistare a parametro zero l'esterno offensivo in scadenza col Leicester Demarai Gray. Anche Marsiglia, Benfica e Monaco sono interessate al giocatore che da oggi potrà accordarsi con un nuovo club.