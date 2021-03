Danimarca, il CT Hjulmand: "Non abbiamo ancora perso le speranze per Eriksen"

Arrivano nuove dichiarazioni del CT della Danimarca Kasper Hjulmand sulla possibile convocazione di Christian Eriksen, con il danese al momento bloccato a Milano dall'ATS dopo i contagi che hanno colpito lo spogliatoio nerazzurro: "Non abbiamo ancora perso le speranze di averlo a disposizione per la prima partita. Seguiremo l'evolversi della situazione e vedremo cosa accadrà. Dobbiamo vedere cosa succederà in casa inter, intanto speriamo che non ci siano altri contagi fra i nerazzurri. Aspettiamo l'esito dei tampo e vedremo, sicuramente per giocare giovedi con Israele deve prendere parte alla seduta di mercoledì", le parole del CT danese riportate da bt.dk.