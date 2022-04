De Laurentiis su Ancelotti: "Non ha avuto la furbizia di essere simpatico ai napoletani"

Nel corso dell'intervista a DAZN, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Carlo Ancelotti. "E' un fuoriclasse che ha avuto solo la sfortuna di non essere simpatico ai tifosi napoletani. Non ha avuto la furbizia di rendersi tale e non è stato visto come "uno dei nostri" dalle curve" ha commentato il presidente del Napoli".