De Ligt è positivo, terzo caso in una settimana alla Juve. La Asl di Torino: "Nessun focolaio"

Quello di Matthijs de Ligt è il terzo caso di positività al Coronavirus in pochi giorni per la Juventus (prima della sfida con il Milan era toccato ad Alex Sandro e Cuadrado). Il difensore olandese ha giocato titolare a San Siro la gara vinta per 3-1 contro i rossoneri, con la squadra che era stata sottoposta a un doppio giro di tamponi anche il giorno della partita, sia al mattino sia nel pomeriggio (De Ligt era risultato negativo a entrambi ai test, ndr).

Il giocatore - come comunicato dalla stessa Juventus - è stato posto in isolamento e adesso tutta la squadra sarà sottoposta a tampone per accertare le condizioni del resto della rosa. "Siamo stati subito informati dalla società", ha detto Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, sulla positività di De Ligt: "A quanto ci risulta, il giocatore sta bene e si trova ora in isolamento", aggiunge Testi, secondo cui il terzo caso di Covid tra i calciatori della Juventus non deve preoccupare: "La situazione è sotto controllo - sostiene -, non c'è nessun focolaio". Per la Juventus c'è in programma la gara interna contro il Sassuolo, domenica alle 20.45.