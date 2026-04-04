De Rossi sfida Spalletti: "Un amico. Io come Mazzone? Se segno vado sotto la curva della Juve"

Daniele De Rossi è stato allenato per molto tempo da Luciano Spalletti nel corso della sua carriera e lunedì se lo troverà di fronte nel match che il suo Genoa giocherà contro la Juventus. Intervenuto in conferenza stampa, DDR ha parlato così di lui: "È un tecnico e una persona per me importante. Faccio fatica a vederlo come mio ex allenatore. Lo inquadro nella sfera non professionale della mia vita, ma personale. È una persona che vedo amica, lo reputo calcisticamente fenomenale. Abbiamo giocato tanto insieme, ci siamo dati tanto insieme a vicenda. Sono stati gli anni più belli della mia carriera. Sono successe tante cose dentro e fuori dal campo e l'ho sempre avuto accanto a casa e in campo. Ci siamo scornati, scontrati, risposti, ci siamo abbracciati. Abbiamo vissuto un bel periodo insieme e continuiamo a essere vicini e legati come tutti di quella Roma lì. Ci siamo fatti gli auguri di buona Pasqua, io gli ho fatto gli auguri per Pasquetta (sorride, ndr)".

Spalletti ha detto che lei ricorda Mazzone.

"Se faccio gol vado sotto la curva della Juve (ride ndr). No, scherzo. Ho avuto la fortuna di esordire come raccattapalle, era una persona che trascinava lo stadio. È un onore questo paragone. Uno lo ricorda così romano ed esuberante, ma chi ce l’ha avuto, uno su tutti Pirlo o Guardiola, ne parlano con grande stima e dicono sia un allenatore votato al futuro. È un complimento essere paragonato a Mazzone".

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