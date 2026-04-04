Cagliari, Pisacane: "Non uso l'alibi degli infortuni. Palestra? Lo hanno chiuso meno"

"Io non ho mai usato l'alibi degli infortuni e non voglio farlo quest'oggi". Inizia così la conferenza stampa di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, al termine del match perso per 2-1 contro il Sassuolo. Prosegue l'allenatore rossoblù: "Abbiamo ritrovato Borrelli e dobbiamo ringraziare chi si è adattato fin qui ma è normale che abbiamo avuto delle difficoltà oggettive. Se sento la società al mio fianco? Io non mi sono mai sentito tranquillo nemmeno a gennaio quando avevamo dei punti in più. La salvezza non doveva essere una sensazione ma un obiettivo ma dobbiamo avere una cattiveria diversa".

Un pensiero rivolto alla gente cagliaritana: "Mi dispiace per i tanti tifosi che sono venuti anche quest'oggi a sostenerci e non passeranno Pasqua con i propri cari, volevamo dare una gioia a loro e questo è il tormento che ci portiamo dietro e che in questo momento ci mortifica”.

Due parole infine su Palestra, tra le poche note positive della recente e disastrosa spedizione azzurra che ha fallito la qualificazione al Mondiale: "Palestra lo hanno chiuso meno oggi rispetto a Napoli e Pisa per esempio. Io accetto quelle che possono essere le vostre idee ma non le condivido. Scegliamo sempre in buona fede, per limitare l’avversario, ma non sempre basta”.