Bernabé svela un retroscena sul gol di Noslin: "Ho avuto un crampo e non ho potuto chiudere"

Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, ha detto la sua sulla reazione della squadra all'Olimpico dopo un periodo difficile. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport in seguito all'1-1 maturato contro la Lazio: "Sì, sicuramente è un passo in avanti. Sono state settimane difficili, ma abbiamo dimostrato che siamo forti di testa. Abbiamo un gruppo giovane ma molto unito. Oggi ci togliamo questa soddisfazione, anche se c'è rammarico. Adesso approcciamo le ultime sette gare con entusiasmo".

Sul suo nuovo ruolo e sul gol di Noslin che è valso l'1-1: "Io sono capace di adattarmi a tutto ciò che mi chiede il mister e che serve alla squadra. Mi dispiace che sull'azione del gol ho avuto un crampo e non ho potuto chiudere sull'uno due. Mi metto sempre a disposizione della squadra e ne sono contento".