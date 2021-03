De Zerbi anticipa Udinese-Sassuolo: "Loro più fisici, noi più svelti. Entrambi con un'identità"

Vigilia di Udinese-Sassuolo. I neroverdi tornano in campo dopo la sfida con il Napoli e Roberto De Zerbi, intervenuto ai microfoni di SassuoloChannel, ha sottolineato così le possibili difficoltà contro i friulani: "Potremmo trovare difficoltà nella squadra fisica così come loro potrebbero trovare difficoltà nella caratteristica tecnica di sveltezza che abbiamo noi. E' chiaro che tutto non si può avere. Noi abbiamo giocatori più leggeri, che pesano meno, che sanno giocare".

Che partita sarà?

"L'Udinese ha un'identità ben chiara e noi anche. All'andata non abbiamo subito dei contropiede. Non abbiamo fatto grandi tiri in porta neanche noi, abbiamo condotto la gara senza essere pericolosi. Abbiamo trovato difficoltà con loro per tanti motivi, non solo per uno, e domani cerchiamo di fare qualcosa che magari abbiamo fatto meno giocando contro di loro".

