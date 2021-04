De Zerbi torna da avversario nella sua Benevento: "Una gara non può cancellare gli affetti"

L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha presentato così l'emozionante sfida che lo attende domani nella sua Benevento: "Sarà una giornata diversa, gli affetti non vengono cancellati per una partita o perché si è avversari, ritrovo tante persone alle quali io e il mio staff siamo legati. Poi c'è la partita e si giocherà al 100% per vincerla perché come a loro, anche a noi servono punti. È sotto gli occhi di tutti la qualità del Benevento, il tipo di campionato che i giallorossi stanno facendo. Hanno una squadra tra le più esperte, parlo a livello di età, e hanno una rosa di qualità, tra le squadre che lottano per la salvezza, oltre al fatto che l'allenatore sta facendo un buonissimo lavoro e pure la classifica lo dimostra", le dichiarazioni dell'ex tecnico dei sanniti a Sassuolo Channel.