De Zerbi va in difesa di Pirlo: "Poco giudicabile, soprattutto alla prima esperienza alla Juve"

"Parlare degli altri non è nemmeno bello, sono argomenti delicati quelli tra colleghi e colleghi, e Pirlo è poco giudicabile: in prima squadra non è mai facile, specie alla prima esperienza, e non aver fatto il ritiro è un'altra cosa che lo penalizza". Così si è espresso Roberto De Zerbi, ospite di Sportitalia, in merito al tecnico bianconero: "Ci sono state delle partite in cui comunque la Juventus è stata bella, non va visto solo in questo anno".

