Dimarco: "Inter-Lazio gara più divertente del 2024. Gol più bello? Alla Francia senza dubbio"

Intervistato dai microfoni della Serie A, l'esterno dell'Inter, Federico Dimarco ha risposto ad alcune domande in merito al 2024 appena concluso. Un piccolo riassunto di quanto vissuto dal giocatore dell'Inter alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta, in programma alle ore 20:00 a Ryiadh.

L'assist più bello da te realizzato? "Non mi ricordo neanche (ride, ndr), non me li ricordo nemmeno tutti. Non lo so, forse quello in Nazionale a Cambiaso contro il Belgio".

Il gol più bello? "Senza dubbio quello con la Francia".

La partita più divertente? "Forse è stata quella... Inter-Lazio (lo scorso 19 maggio, ndr), quando c'è stata la festa e abbiamo alzato la coppa. O anche Inter-Torino, dopo che abbiamo fatto i festeggiamenti".