TMW Atalanta, Djimsiti ringrazia i tifosi: "Siete la spinta in più per noi. Ci sarete sempre"

Nel corso della serata celebrativa dei 118 anni di storia dell'Atalanta, hanno preso la parola molti personaggi che gravitano all'interno del mondo della Dea. Tra i tanti giocatori presenti oggi a Bergamo, ha preso la parola il difensore Berat Djimsiti, che si è rivolto ai tifosi: "Grazie per il sostegno che ci date sempre in ogni partita, siete la spinta in più per noi in campo. Cerchiamo di soddisfarvi sempre, ma comunque voi ci sarete sempre e noi ci saremo sempre in campo. Ci vediamo domenica, grazie per tutto".

Successivamente è intervenuto anche Cristian Raimondi, collaboratore tecnico di Ivan Juric: "Per me essere qui è una grande emozione. Vedervi mi ricorda una festa che facevamo e alla quale siamo e saremo sempre legati. Spero possa ritrovarsi, in forme simili, ma si possa ritrovare. Il vostro affetto è la nostra benzina, sempre. Forza Atalanta".