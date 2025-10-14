L'Albania cala il poker contro la Giordania, Sylvinho impiega 4 giocatori di Serie A
Quattro giocatori di Serie A impiegati questa sera dal ct dell'Albania, Sylvinho, nell'amichevole contro la Giordania. Partita vinta per 4-2 per l'autorete di Abualnadi e i gol di Broja, Hoxha e Bajrami.
In campo per 90' il torinista Asllani, per 45' l'atalantino Djimsiti e il leccese Ramadani. 13 minuti finali per il laziale Hysaj. Solo panchina per il leccese Berisha.
L'Albania è seconda nel suo raggruppamento di qualificazione ai Mondiali, dietro l'Inghilterra. Posizione consolidata dall'importantissimo successo sul campo della Serbia.
