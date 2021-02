Due indisponibili, un ballottaggio e la Champions. Le ultime sulla Lazio alla vigilia del Bayern

vedi letture

Nessun indizio di formazione per la Lazio di Inzaghi alla vigilia dell’andata contro il Bayern Monaco. Come accaduto spesso in Champions, il tecnico farà scattare le prove tattiche soltanto nella mattinata della gara. Due gli indisponibili, Luiz Felipe e Radu, mentre uno solo è il ballottaggio: quello in difesa tra Hoedt e Patric per completare il terzetto con Acerbi e Musacchio. Per il resto, nessun dubbio: Lazzari torna a destra, con Marusic a sinistra, mentre Milinkovic, Leiva e Luis Alberto giocheranno in mezzo. In attacco Immobile e Correa.

La probabile formazione della Lazio (3-5-2): Reina; Patric (Hoedt), Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Il Bayern è ingiocabile, ma ci proveremo con umiltà e spensieratezza" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Lazio, Immobile: "Il Bayern è un premio. Nessuno ci ha mai regalato nulla" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Bayern Monaco, Coman: "Abbiamo fatto trasferte estenuanti, ma contro la Lazio faremo il massimo" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!