Dybala torna col Napoli ma non gioca dal 1': dei tre esclusi è atteso McKennie

In vista della gara di mercoledì delle 18.45 della Juventus contro il Napoli, ritorneranno in campo i tre esclusi per la cena proibita ovvero Dybala, McKennie e Arthur. Si giocherà un pezzo di corsa Champions anche Pirlo: oggi allenamento in mattinata per i bianconeri, dei tre potrebbe però giocare dal 1' il solo americano. Difficile che ci sia Dybala, che non gioca dal 10 gennaio, spiega Sky Sport. Sarebbe dovuto tornare proprio nel derby, adesso col Napoli è la possibilità più importante. Attesa per le parole delle 15 di Pirlo.