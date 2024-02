Empoli, l'entusiasmo contagiante di Salerno per affrontare il derby con la Fiorentina

Otto punti in quattro partite. Dire che Davide Nicola ha cominciato con il piede giusto la sua avventura empolese è un eufemismo. Gli azzurri sembrano rinati: il nuovo allenatore ha portato un assetto più coperto e solido, ma a cambiare sono state le energie mentali positive messe in campo. Anche contro la Salernitana si è vista una squadra unita, coesa, che ha saputo reggere l'impatto emotivo di un Arechi pulsante e si è data una mano nei momenti di difficoltà del match. Certamente la situazione rimane complessa, ma l'Empoli ha tirato una boccata d'ossigeno e ha dimostrato di crederci.

Alle porte non c'è una gara come le altre, ma il derby con la Fiorentina. I viola sono in salute e vengono dal brillante 5-1 ai danni del Frosinone, ma l'Empoli non è da meno. L'entusiasmo dei quattro risultati utili consecutivi può essere una spinta ulteriore nella partita più sentita dalla tifoseria. Nicola riavrà a disposizione Walukiewicz, squalificato contro la Salernitana, anche se il sostituto Bereszyński ha dimostrato di saperlo sostituire senza problemi. Ancora da capire le condizioni di Caputo, Marin ed Ebuehi, con questi ultimi due che potrebbero tornare in gruppo.