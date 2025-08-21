Fiorentina sopra di due gol e sotto di un uomo all'intervallo col Polissya: espulso Kean

Finito il primo tempo tra Polissya e Fiorentina, viola avanti 2-0 in trasferta nell'andata del playoff di Conference League.

Comincia subito con il piede poggiato sul gas la Fiorentina, che costruisce la prima azione pericolosa già dopo trenta secondi con una discesa solitaria di Dodo, contenuta dalla difesa ucraina. Il Polissya prova a giocare il pallone dal basso, finendo però così continuamente nella rete del pressing viola. E al minuto 8 il playoff d'andata di Conference League si sblocca già: merito di Kean, della sua discesa solitaria, e di un pizzico di fortuna che fa sbattere il suo destro sulla schiena del portiere Kudryk, dopo aver colpito il palo, e ne provoca l'autogol. La Fiorentina prosegue a spingere, tolta una breve parentesi di stacco in cui ci pensa De Gea a evitare problemi, e alla mezz'ora raddoppia. Ispira ancora i giochi Kean, che se ne va a destra e trova Gosens sul fronte opposto dell'area. L'esterno mancino calcia forte e segna lo 0-2. Il centravanti, da grande protagonista in positivo, lo diventa in negativo appena prima dell'intervallo: l'avversario Sarapii gli tira i lunghi capelli, l'attaccante reagisce malamente e l'azero Aghayev lo caccia. Il primo tempo si chiude con la Fiorentina sopra di due gol e sotto di un uomo.

