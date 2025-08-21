Ufficiale Palermo, ecco il finlandese Joronen: depositato il contratto del portiere in Lega B

Mancava solo l’ufficialità e ora è arrivata: Jesse Joronen è un nuovo giocatore del Palermo. La società siciliana ha infatti depositato il suo contratto come si legge nell’apposita sezione dedicata al calciomercato sul sito della Lega B. Il finlandese arriva da svincolato, dopo l’esperienza a Venezia, per sostituire l’infortunato Alfred Gomis e affiancare Francesco Bardi nella rosa a disposizione di Inzaghi.

Il classe ‘93, dovrebbe essersi legato al club rosanero firmando un annuale con opzione per un altro anno in caso di promozione in Serie A. Ora si attende dunque solo il comunicato del Palermo per conoscere i dettagli dell’accordo che legherà il finlandese ai rosanero.

Joronen a Palermo ritroverà non solo il connazionale Joel Pohjanpalo , con cui ha giocato assieme anche in arancioneroverde e di cui è amico fuori dal campo a tal punto che l'uno è stato testimone di nozze dell'altro, ma anche il tecnico Filippo Inzaghi che lo ha allenato nel 2021/22 a Brescia. Il profilo del finlandese era infatti uno di quelli graditi all’ex centravanti che ora avrà a disposizione due portieri di grande esperienza e affidabilità nel campionato cadetto per la stagione che è appena iniziata.