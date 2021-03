ESCLUSIVA TMW - Ag. Vizinger e Vuk: "Croazia U21, la miglior generazione da tanti anni"

esclusiva Ag. Vizinger e Vuk: "Croazia U21, la miglior generazione da tanti anni"

Stasera la Croazia si appresta a iniziare la sua avventura nell'Europeo Under 21 e lo farà in una gara complicata contro il Portogallo. "E' un girone difficile: c'è l'Inghilterra che ha la chance di vincere l'Europeo -spiega l'agente Nikica Gacesa a Tuttomercatoweb.com-, ma ha perso adesso con la Svizzera. Poi il Portogallo che è forte ma sono positivo: la Croazia ha una delle sue migliori generazioni negli ultimi quindici anni".

Lei ha due assistiti in rosa: il primo è una delle punte più interessanti come Dario Vizinger del Wolfsberger

"E' una punta con tanto potenziale, qualità e senso del gol. Non è solo una prima punta, ricorda più un Di Natale dell'Udinese come tipo di giocatore. Ha il potenziale per diventare un giocatore importante in Italia o in Francia: abbiamo avuto offerte da questi campionati ma abbiamo deciso di andare in Austria, al Wolfsberger, perché giocava in Europa. E poi è una lega competitiva e uno step perfetto per andare presto in Italia o Francia".

L'altro è Vuk, un giovane talento d'attacco dell'Istra

"E' un esterno, una seconda punta che ha meritato questa chiamata (è stato convocato dopo il ko di Luka Susic del Salisburgo, ndr). E' un 2000 ma eravamo certi che la chiamata sarebbe arrivata: ha dimostrato all'Istra, la seconda squadra dell'Alaves, il suo potenziale. Cinque reti e tre assist ma tante cose buone fatte in campo. E' ambidestro, veloce, esplosivo, potente, arriverà presto ad alti livelli e se ne avrà la possibilità ve ne accorgerete già all'Europeo".