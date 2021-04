ESCLUSIVA TMW - Chierico: "Roma, crollo inatteso. Dopo il primo tempo serviva metterla sulla battaglia"

esclusiva Chierico: "Roma, crollo inatteso. Dopo il primo tempo serviva metterla sulla battaglia"

vedi letture

Odoacre Chierico è abbattuto. Da grande ex giallorosso ha sofferto nel vedere la disfatta della squadra di Fonseca contro il Manchester United. E a Tuttomercatoweb.com, osserva: "Dovendo dare una mia spiegazione dico che a volte più importante difendersi ma oggi purtroppo si pensa a far veder che si attacca. Dopo aver visto il primo tempo, il Manchester non pareva così era irresistibile. Certo, hanno inciso anche gli infortuni".

C'è chi dice che occorre fare delle riflessioni anche su medici e fisioterapisti...

"Ma no, fanno quel che possono e poi dopo ci sono le decisioni di chi deve mettere la squadra in campo, le decisioni dei giocatori. Credo che medici e fisioterapisti siano gli ultimi a dover esser criticati. E' il giocatore che avverte le sensazioni e dialogando col tecnico fa una scelta. L'infortunio di Veretout è arrivato dopo due minuti ma c'era stato un riscaldamento..."

Tornando alla partita?

"Credo che si debba anche capire in certe gare quando si deve cercare il fioretto e quando invece mettersi sulla battaglia. Ogni partita ha una storia a sè ed è determinata da situazioni e momenti. Forse stare più accorti sul 2-1 o sul 2-2... Se poi ci scappava il golletto in contropiede avevi uno scenario diverso. Ora è difficile: c'è anche da dire che prima forse prima in questo cammino a volte c'è stata la fortuna, a volte siamo stati bravi altre la forza della squadra non era elevatissima. Ieri c'è stata pure la componente sfortuna. Il crollo è stato inaspettato, visto il primo tempo gli avversari avevano concesso qualcosina. Sul 2-1 c'erano da fare delle riflessioni, via il fioretto e vado metaforicamente avanti con i "cannoni" cercando di portare a casa un risultati positivo"

In generale cosa se ne trae alla fine?

"In generale, uscendo dal discorso Roma dico che nel calcio di oggi si cerca troppo la costruzione e poi la squadra che costruisce rimedia anche ko pesanti. Ogni gara va valutata, non sempre posso giocare. Se posso lo faccio, sennò mi difendo e contrattacco".

Per la Roma potrebbe essere un'altra stagione fallimentare?

"Mi auguro si vinca 4-0 al ritorno. Non è facile perchè per fargliene 4 poi rischi di prenderne uno. Psicologicamente bisogna vedere come le squadra reagirà. Per chi ama la Roma è comunque una giornata difficile".