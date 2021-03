esclusiva Fascetti: "La Juve ci crede. E Pirlo è sveglio, bell'idea Danilo mediano"

"Il Milan ha attraversato un momento difficile ma il modo in cui ha vinto ieri contro una squadra in forma come il Verona è stato un bel segnale. La formazione di Juric ieri pareva la brutta copia di sempre". Parola di Eugenio Fascetti ai taccuini di Tuttomercatoweb.com. "Pioli è riuscito a tenere compatto il gruppo, ultimamente erano arrivate anche troppe critiche. Se la può giocare ancora per lo scudetto".

E la Juve?

"Nei primi 20 minuti con la Lazio pensavo fosse... andata, poi ha avuto una bella reazione e mi è piaciuto il secondo tempo, ho visto una squadra che ci crede. Pirlo sta crescendo: Danilo mediano aveva già giocato in passato ma il tecnico bianconero sta facendo vedere di essere sveglio. Gli errori li hanno fatti tutti, però dimostra di essere interessante. Domani contro il Porto conta tanto, passando il turno e recuperando tutti i giocatori c'è ancora tanto in ballo"

E la corsa Champions?

"La Lazio tra tutto il gruppone mi pare in difficoltà; il Napoli si è ripreso, ha un bell'organico. Le gare comunque sono tante e bisogna vedere fisicamente chi starà meglio".

La lotta salvezza è incerta...

"Anche il Bologna che ha 28 punti non può star tranquillo. Fossi nella Fiorentina avrei paura, perché prende sempre gol nel finale. Ieri è andata bene. E' inconcepibile che una squadra esperta abbia questi cali. Prandelli è giusto che dica di essere ottimista ma io non vedo la cattiveria di altre squadre. C'è qualcosa che non quadra. Ripeto, in difesa prende troppi gol, anche se questo argentino, Quarta, mi pare bel pezzo. Io ora cercherei di parlare il più possibile con la squadra, senza creare turbative. Sabato c'è il Benevento e l'importante è non perdere. Una sconfitta sarebbe un dramma. Poi c'è anche il Torino che non vedo bene: ieri è stato penalizzato. Con il Var non si spiegano errori del genere, il Toro ha ragione a protestare. E non è la prima volte che ai granata fanno terra bruciata, non so se non sono ben visti. Fra rigori contro e non dati a favore.. Io dico: vai a vedere. Me lo devono spiegare quando vanno e quando. Ogni domenica cambia regolamento? Non vedo bene il Toro anche perché il Cagliari con quel pari nei minuti di recupero ha dimostrato che ora ha il vento in poppa".

Per la prossima stagione che farebbe alla Fiorentina?

"Farei un bel piazza pulita. Cambierei anche l'aria, ora c'è una cappa che non mi so spiegare. Tutte le squadre hanno periodo no ma la Fiorentina, a parte la vittoria con la Juve, non l'ho mai vista una squadra positiva".