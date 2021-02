esclusiva Mozzini: "Lotta scudetto equilibratissima ma per l'Inter può essere l'anno giusto"

vedi letture

Roberto Mozzini ha vinto lo scudetto nel 1980 con l'Inter segnando il gol decisivo per il tricolore, contro la Roma. Oggi vede una squadra, quella di Conte, lanciata verso questo nuovo possibile grande traguardo: "E' chiaro che bisogna continuare a vincere e non distrarsi - spiega a Tuttomercatoweb.com - ma affrontare i nerazzurri ora è dura per tutti. Dunque anche per la Juve domani in Coppa Italia. L'Inter sta facendo un ottimo campionato, mi sta piacendo anche se rispetto a quando giocavo io adesso a mio parere le squadre fanno troppi passaggi per arrivare in area di rigore".

Domani non ci sarà Lukaku...

"Il belga è forte non c'è dubbio. Ma in ogni caso vedo un gruppo di giocatori con buona tecnica, uniti, vogliosi. E poi Conte sta facendo davvero il possibile per arrivare sempre più in alto e giocare un buon calcio. Se devo essere sincero vorrei vedere più italiani non solo nell'Inter ma in tutte squadre, bisognerebbe pescare di più nei settori giovanili".

Sarà una lotta a tre per lo scudetto...

"A mio parere Milan, Inter e Juve lotteranno fino alla fine. Magari arriveremo alle ultime giornate e la battaglia sarà ancora equilibratissima. La Juve è a cinque punti e non sono pochi: può far fatica a prendere i nerazzurri. E' vero che ha una partita da recuperare ma non è mica detto che prenda i tre punti. Il Milan ha vinto col Bologna ma non mi ha entusiasmato. Può davvero essere l'anno buono per i nerazzurri, è anche una mia speranza. Servirà pure un pizzico di fortuna".